ノルディックスキーW杯ジャンプで6位だった小林陵侑＝26日、ファルン（AP＝共同）【ファルン（スウェーデン）共同】ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）ジャンプは26日、スウェーデンのファルンで男子個人第4戦（ヒルサイズ＝HS132メートル）が行われ、小林陵侑（チームROY）は2回とも127.5メートルの合計249.9点で6位だった。二階堂蓮（日本ビール）が今季自己最高の8位に入った。アンジェ・ラニシェク（スロベニア）