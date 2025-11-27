「インフルエンザ」と「歯周病」。一見まったく関係のない2つの疾患ですが、これを関連付ける論文が日本大学歯学部の研究チームから発表されました（写真：C-geo / PIXTA）「また今年もインフルエンザにかかっちゃったよ……」暫くぶりに来院した患者さんが漏らした言葉です。例年より早くインフルエンザの拡大が報じられている今年、「なんとか感染を防ぎたい！」と願っている人も少なくないのではないでしょうか？毎年、巷では「