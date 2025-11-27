「インフルエンザ」と「歯周病」。一見まったく関係のない2つの疾患ですが、これを関連付ける論文が日本大学歯学部の研究チームから発表されました（写真：C-geo / PIXTA）「また今年もインフルエンザにかかっちゃったよ……」暫くぶりに来院した患者さんが漏らした言葉です。例年より早くインフルエンザの拡大が報じられている今年、「なんとか感染を防ぎたい！」と願っている人も少なくないのではないでしょうか？毎年、巷では「
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 宮野真守「喉を壊して収録中止」
- 2. 名探偵津田 まさかの流れで開幕
- 3. 日本で中国人への犯罪多発 中国
- 4. フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック
- 5. 森本慎太郎「東山紀之氏は迷惑」
- 6. 国分が会見 引っかかった5文字
- 7. 高市氏の後ろでガン睨み「怖い」
- 8. 北川景子の「物乞い」娘ショック
- 9. 損失2千万報道ホテル「想定内」
- 10. 王将事件の初公判 女性の叫び声
- 1. 日本で中国人への犯罪多発 中国
- 2. フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック
- 3. 損失2千万報道ホテル「想定内」
- 4. 王将事件の初公判 女性の叫び声
- 5. セクハラ報道 新潮が逆転敗訴
- 6. 国分太一会見 日テレがコメント
- 7. 女子高生に暴行? 女子中学生逮捕
- 8. 赤坂刺傷 また同じことやってる
- 9. サブクレードK 変異ウイルス確認
- 10. 愛子さま思わず「ハッハッハッ」
- 1. 「母を殺した」79歳息子が110番
- 2. 「石破さんが嘘つきに」場内ヤジ
- 3. 23区 都心ほど出生率が高い理由
- 4. 中国観光客は「来なくていい」
- 5. 床はNG 加湿器の正しい置き場所
- 6. 高市氏批判で嫌がらせ 野党困惑
- 7. 台湾有事に中国反発 石破氏見解
- 8. 高市氏を「バカ呼び」歌手が投稿
- 9. アカウント不正売買禁止 求む声
- 10. 偽サイト&なりすまし スタバ喚起
- 1. 死亡女性が棺内で動き出す タイ
- 2. ソウルで交通事故 邦人女児死亡
- 3. 香港のマンション火災 13人死亡
- 4. 中国の航空ショーから日本人排除
- 5. 厳戒下でサッカー日中戦 上海
- 6. 戦争止めて 中国人が平和訴える
- 7. 宇宙はどうやって生まれたのか
- 8. 最強の侍J実現? 韓国は戦々恐々
- 9. 16歳未満のSNS制限を要請 EU
- 10. 野生のオオカミ、道具使用か 加
- 1. 佐川急便 取扱量増で配送に遅れ
- 2. ヤマト&佐川 荷物の配送に遅れ
- 3. Suicaペンギン卒業 裏の理由
- 4. U-NEXT障害 アクセスエラー増加
- 5. 「静かな退職」が注目される理由
- 6. 島流しされた人 その後どうなる?
- 7. 安月料で責任重い 日本企業批判
- 8. ロンドン市場 円売りが優勢に
- 9. 25年度の税収 初の80兆円超えへ
- 10. 「返金すべき」美容外科医に怒り
- 1. 星4以上だけ厳選 Amazon神製品
- 2. 未納→解約で dポイント利用不可
- 3. 楽天買い回りに便利な楽券とは?
- 4. Snow Peakやogawaが最大48%OFF
- 5. THE NORTH FACEのアウターもお得
- 6. 45%OFF以上 Amazonセールの目玉
- 7. 快眠グッズがAmazonで最大54%OFF
- 8. コールマンの定番商品が42%OFFに
- 9. Amazonでタオル類が最大39%OFFに
- 10. ビールなどお酒類が最大22%OFFに
- 1. 都玲華 30歳差恋人にぞっこんか
- 2. 大谷自身は「今がピークあたり」
- 3. 3冠牝馬 ジェンティルドンナ死す
- 4. CL 南野拓実にファンから称賛も
- 5. 神戸が上海申花に完勝 中国
- 6. WBCメンバー入りへ 2冠王が熱望
- 7. 羽生九段が1600勝 勝利数を更新
- 8. 全日本プロレス 青柳が交通事故
- 9. 大谷の「黄金像」三越でお披露目
- 10. 広島 スキッベ監督が退任へ
- 1. 宮野真守「喉を壊して収録中止」
- 2. 名探偵津田 まさかの流れで開幕
- 3. 森本慎太郎「東山紀之氏は迷惑」
- 4. 国分が会見 引っかかった5文字
- 5. 高市氏の後ろでガン睨み「怖い」
- 6. 北川景子の「物乞い」娘ショック
- 7. 樽美酒研二の疾患 まさかの原因
- 8. 古館 国分太一の会見に「残念」
- 9. 国分太一が謝罪「引退も考えた」
- 10. 国分太一「中居正広氏よりマシ」
- 1. 無印の注目アウターを紹介
- 2. G-SHOCK パリと東京が融合
- 3. マック サイドサラダを変更へ
- 4. モラ夫には「プチ家出」で対処
- 5. 米粉で簡単チーズフォンデュ
- 6. 元カノの彼氏に「ハイスペ」驚き
- 7. 「行衛」はなんて読む？声に出して読みたい埼玉県の地名！
- 8. 高2で妊娠 今は孫いるアイドルに
- 9. 「埼玉」はなんて読む？埼玉県の地名だけど「さいたま」じゃない！
- 10. 冬コーデ cocaの人気トップス