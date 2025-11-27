日本代表としてのWBC出場が決まった大谷。しかし、その起用法はいまだ不透明なままだ(C)Getty Images果たして、ふたたび日の丸を背負ってマウンドで躍動する姿は見られるのか。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）出場が決まった大谷翔平（ドジャース）の起用法が注目を集めている。【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット”を見る連覇が期待される侍ジャパンの陣容を考える上でも、大谷の“使い方