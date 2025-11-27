巨人の岸田行倫捕手（２９）が２６日、来年３月に行われるＷＢＣで、ドジャース・大谷とバッテリーを熱望した。１５日の侍ジャパン強化試合・韓国戦（東京Ｄ）第１戦では、同点の５回に代打で勝ち越し３ランを放ち、代表入りを強烈にアピール。「成長できる場所。選手としてさらに上に行きたい気持ちが強くなった。いい経験をさせてもらえたので、そこにもう一回加わりたい」と意欲を燃やす。大谷がＷＢＣで二刀流に挑むかは未定