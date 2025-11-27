札幌の丘珠空港で検討されている2030年の滑走路延長について北海道開発局はきのう(2025年11月26日)住民説明会を開きました。札幌市東区できのう(26日)開かれた住民説明会には、地域住民らおよそ20人が参加し、騒音問題や工事による環境の影響について話し合われました。丘珠空港では、冬に小型ジェット機が運航できるよう、滑走路を現在の1500メートルから1800メートルに300メートル延長する2つの案が検討されて