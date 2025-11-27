巨人の宮原駿介投手（２３）が２６日、“マー塾”で宝刀スプリットを伝授された。Ｇ球場の室内練習場で自主トレ中、同じく練習を行っていた田中将に「スプリットはどういう感じで投げているんですか？」と質問。握りや、ストライク、ボールを投げ分ける際の目安などを教わり「（自分は）フォークがあまり得意ではないので、良くしていきたいと思ってお聞きしました」と狙いを明かした。１年目の今季は中継ぎで１４登板し、防御