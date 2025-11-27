歌手の山口かおるが26日までに自身のブログを更新。22日に行われた「ミスタージャイアンツ長嶋茂雄さん『お別れの会』」へ参列しなかった理由を明かした。山口は「久しぶりに東京に帰ってきました神戸と広島でお仕事があり、行きは新幹線と帰りは飛行機で移動しました」と報告し「名付け親・長嶋茂雄さんのお別れ会へ行きたかったのですが、先にスケジュールが入っていたので残念でも芸能界は、先にスケジュールが入っているの