投手3冠を達成した阪神の村上頌樹投手が26日、「NPB AWARDS 2025 supported by リポビタンD」でチームに感謝の言葉を語りました。プロ5年目の村上投手は今季、26試合に先発登板し14勝でリーグ最多勝利数。さらに144奪三振、勝率.778と高い数字を残し、投手3冠を獲得しました。授賞式に登場した村上投手。今年はどんな一年だったか聞かれると、「3冠取れたっていうのもそうですし、チームも優勝したってことで、充実したシーズンに