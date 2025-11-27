今日27日は、低気圧が急速に発達しながら日本海を北東へ進み、夜にはオホーツク海へ進むでしょう。低気圧からのびる前線が西日本を通過する見込みです。九州や中国、四国は昼頃から、近畿や東海、関東は夕方以降、北陸から北海道では夜は所々で雨や雷雨になるでしょう。日本海側を中心に風も強まりそうです。今日27日低気圧から延びる前線が通過大気の状態が不安定に今日27日は、低気圧が急速に発達しながら日本海を北東へ進み