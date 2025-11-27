◇NPBAWARDS2025supportedbyリポビタンD（2025年11月26日）「藤川＆岩瀬超え」を狙う。自身初となる最多セーブのタイトルを獲得した中日・松山はセ・リーグ最多記録更新へ意欲を示した。「50試合以上、抑えることが目標です」マルティネスが巨人に移籍した今季は守護神を担い、53試合0勝1敗、防御率1・54。そのマルティネスと同じ46セーブは、05年岩瀬仁紀（中日）、07年藤川球児（阪神）と肩を並べるリーグ記録