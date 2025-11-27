オリックス・山下が「打倒・マエケン」を誓った。楽天入団が発表された日米通算165勝右腕との投げ合いへ、闘志を燃やした。「野球を始めた頃からカープで活躍されていたので、ずっと見てきた選手。近い距離で見られるので、吸収できることは吸収して。勝負なので、試合になったら勝てるように頑張りたい」この日は大阪・舞洲の球団施設で契約更改交渉に臨み、600万円ダウンの3000万円でサイン。「シーズン中からダウンは覚悟