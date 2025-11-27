◇NPBAWARDS2025supportedbyリポビタンD（2025年11月26日）初の首位打者、最高出塁率のタイトルを獲得した広島・小園は、来季の最多安打タイトルに意欲を示した。「またチャンスはあると思うので頑張っていきたい。全部出て、（最多）安打とかそういうの（タイトル）を獲れたらなと思う」今季は中日・岡林と最多安打を争ったが、首位打者のタイトルを最優先し、新井監督の配慮もあって最終盤は欠場もあった。結