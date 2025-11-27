広島・大瀬良大地投手（34）が26日、広島市南区の球団事務所で契約更改交渉に臨み、現状維持の年俸2億円プラス出来高払いでサインした。10月に4度目の手術を受けた右肘は順調に回復。2年契約の最終年となる来季、広島OBで楽天入団が決まった前田健太投手（37）との投げ合いを熱望し、残り6勝となった節目の通算100勝を通過点として、自身5年ぶりの2桁勝利を目指す。約20分間交渉し、現状維持の年俸2億円プラス出来高払いでサイ