旭川市で今月(2025年11月)6日、84歳の女性が車にひき逃げされ死亡した事件で警察は旭川市に住む53歳の女を逮捕しました。ひき逃げなどの疑いで逮捕されたのは、旭川市の高桑智子容疑者53歳です。高桑容疑者は今月6日、旭川市永山3条15丁目の市道で、三浦律子さん84歳を乗用車でひいて死亡させ、逃走した疑いが持たれています。当時、高桑容疑者は一度、現場に戻り、近くにいた警察官に「何かをひいたかもしれない」と申し出ていま