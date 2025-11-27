ジュニアの5人組「ACEes」の浮所飛貴（23）が26日に放送されたフジテレビ系「ホンマでっか!?TV」（水曜後9・00）に出演し、父親の職業を明かした。MCの明石家さんまが、進行の同局・井上清華アナウンサーに「浮所を紹介してあげるよ。ニューテレスの子供やで」と、父がカメラや音声などの技術を手がけるプロダクションのニューテレスの社員だと明かした。浮所も「父がいつも、この番組にお世話になっています。音声をやって