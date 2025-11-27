プロ野球の年間表彰式「NPBAWARDS2025supportedbyリポビタンD」が26日、都内で行われ、新人遊撃手としては81年の西武・石毛以来44年ぶりのベストナインという快挙の楽天・宗山は「こういう形で野球界にもっともっと名を残せたらと思います」と強調。来季に向け「獲れるタイトルは全部獲りたい」と守備でゴールデングラブ賞、打撃では最多安打と首位打者を目標に掲げた。また、宗山の加入もあって三塁でベストナイ