【ワシントン＝池田慶太】米首都ワシントンのホワイトハウス周辺で２６日午後、発砲事件があり、州兵２人が銃撃を受けた。地元警察は容疑者１人を拘束した。容疑者とみられる男は重体という。州兵が所属するウェストバージニア州の知事は２人が死亡したとＳＮＳに投稿した後、一致しない情報もあるため情報収集を続けると追加で説明した。銃撃は午後２時１５分頃に発生。複数の銃声が確認されている。現場はホワイトハウスか