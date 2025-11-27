2軍は現行の2リーグ制から、来季「1リーグ3地区制」に再編される。ファーム表彰式では榊原定征コミッショナーが「14球団で東、中、西の3つの地区に分けた新たな制度でスタートとする。さらなる魅力向上に努めてまいりたい」と語った。優勝チーム表彰に出席した中日・落合2軍監督は「歴史ある、最後のウエスタン・リーグの優勝チームになれてうれしく思う」と喜んだ。