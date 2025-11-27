ソフトバンク・笹川、巨人・石塚がファーム表彰式でスポーツニッポン選定の新人賞を受賞。飯塚荒太東京本社編集局次長兼スポーツ部野球担当部長から記念品を授与された。オーストラリアでのウインターリーグに参加中で欠席した石塚は2軍戦55試合で打率.327、3本塁打を記録。9月に1軍デビューしてプロ初安打もマークし、ビデオメッセージで「1軍での初安打も記録することができました。来季は日本一に貢献できるように」と抱負