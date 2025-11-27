【馬券のツボ】≪ここが買い≫クロノジェネシスでもおなじみ、北村友×斉藤崇厩舎の黄金タッグはJRA重賞で通算【9・4・3・9】。勝率36.0％、3着内率64.0％。単勝＆複勝回収率も100％を超えている。≪ここが心配≫同年のダービーを勝った馬が出走したのは近10年で3回。17年レイデオロ2着、20年コントレイル2着、21年シャフリヤール3着と好走はするが勝ち切れていない。その間、3歳馬の優勝も18年アーモンドアイのみ。