全日本プロレスは26日、所属の青柳優馬（30）が23日の午後4時半ごろ、静岡・沼津市内で自動車を運転中に衝突事故を起こしたと発表した。青柳にケガはないが、相手側の車に乗っていた1人が足の不調で検査を受けているという。青柳は運転免許証が1年近く失効していたことも判明し、団体は減給50％3カ月間、3カ月間の謹慎処分を科した。団体では、再発防止に向けて改めて安全運転の取り組みを徹底するとしている。