◇栄光のバックホーム感動の製作秘話（2）脳腫瘍で2023年7月に28歳で亡くなった元阪神タイガース外野手、横田慎太郎さんの生涯を描いた映画「栄光のバックホーム」が28日、公開される。初主演ながら横田さん役を務めた新人俳優の松谷鷹也（31）は「慎太郎さんは諦めないことの大切さをずっと伝えていた。慎太郎さんの代わりに皆さまに届けられるように頑張りたい」と意気込んだ。横田さん同様、幼少期から野球に打ち込んだ。