【馬券のツボ】≪ここが買い≫鞍上のルメールは09年ウオッカ、18＆20年アーモンドアイ、23年イクイノックスとジャパンCで通算4勝。最多5勝の武豊に次ぐ好成績を収めている。≪ここが心配≫3歳で天皇賞・秋を制してジャパンCに連戦した馬は過去2頭いるが96年バブルガムフェロー（13着）、02年シンボリクリスエス（3着）とともに敗れている。