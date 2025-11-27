ロッテのサブロー新監督が東京都新宿区のロッテ本社を訪問し、重光昭夫球団代表取締役会長オーナーに就任あいさつを行った。秋季練習や秋季キャンプでは猛練習を掲げて強化中。「きっとチームを勝利に導き、強い組織をつくり上げてくれると確信しています」と期待を寄せられ、「日本一のチームとなるために勇往邁進（まいしん）していく」と決意を表明した。