楽天は26日、前ヤンキース傘下3Aの前田健太投手（37）と契約合意したことを発表した。巨人、ヤクルトも獲得調査を行っていたが、2年4億円規模（金額は推定）の条件を提示し、争奪戦を制した。前田はこの日の夕方、自身のインスタグラムを更新。少年時代の投球写真を添えて、楽天への移籍を報告し「GMの石井さんとお話しさせていただく中で、とてもうれしくありがたいお言葉をたくさん頂き入団を決意しました」と明かした。近