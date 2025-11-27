プロ野球の年間表彰式「NPBAWARDS2025supportedbyリポビタンD」が26日、都内で行われ、2年ぶり2度目の最多勝を獲得したDeNA・東は「一年間やり抜いた結果、こうしてタイトルを獲ることができて、また来年も一から頑張ろうという気持ちです」とかみしめた。フォームの矯正など試行錯誤の中で挙げた14勝。「僕の中ではその（苦しい）時期が引き出しを増やすきっかけになった」とし、選手会長になる来季へ向けて「背中