プロ野球の年間表彰式「NPBAWARDS2025supportedbyリポビタンD」が26日、都内で行われベストナイン賞のプレゼンターをソフトバンク・王貞治球団会長が務めた。野球界発展のための組織「球心会」の代表として「小さいお子さんに一人でも多く野球をやってもらいたい」とし、各選手には「彼らの顔を皆さんと一緒に見て拍手をしたい」と称えた。また、新人王のプレゼンターは掛布雅之氏が務めた。