NY株式26日（NY時間15:17）（日本時間05:17） ダウ平均47526.59（+414.14+0.88%） ナスダック23270.70（+245.11+1.06%） CME日経平均先物50170（大証終比：+490+0.98%） 欧州株式26日終値 英FT100 9691.58（+82.05+0.85%） 独DAX 23726.22（+261.59+1.11%） 仏CAC40 8096.43（+70.63+0.88%） 米国債利回り 2年債 3.479（+0.021） 10年債 3.994（-0.002） 30年債 4.641