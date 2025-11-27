NY金先物2 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4202.30（+25.00+0.60%） 金２月限は続伸。時間外取引では、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利下げ観測やドル安を受けて買い優勢となった。欧州時間に入ると、ドル安一服を受けて上げ一服となったが、押し目は買われた。日中取引では、利食い売りが出たが、ドル安を受けて押し目を買われた。 MINKABU PRESS