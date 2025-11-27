巨人・田中瑛が同い年の一般女性（26）と結婚したことを発表した。「気を引き締め直して頑張りたい」と来季を見据えた。現役ドラフトで加入した今季は勝利の方程式の一角を担い、自己最多62試合の登板で防御率2・13をマーク。この日は契約更改交渉にも臨み3900万増の4650万円（金額は推定）でサインした。「62試合って登板数は考えてなかったので、自分の期待を超えて良かった」と胸を張った。