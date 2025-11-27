5月にトレードでソフトバンクから加入した巨人・リチャードが都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、1600万円アップの年俸2600万円（金額は推定）でサインした。元HKT48の外薗葉月さんと来月21日に婚姻届を提出予定で「頑張らないといけない気持ちにさせてもらえる。感謝しながら来年も頑張りたい」と笑みを浮かべた。今季は77試合の出場で11本塁打、39打点はいずれもキャリアハイ。オフはポスティングシステムを利用してメ