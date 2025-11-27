6年目で自己最多の115試合に出場したDeNA・蝦名が、横浜市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、2000万円増の年俸4700万円（金額は推定）でサインした。打率.284、8本塁打、41打点で終盤は1番に定着。「来季は打率3割を超え、首位打者も狙いたい」と意気込んだ。また、11月の韓国との強化試合で侍ジャパン入りした石上は550万円増の年俸1500万円で来季の契約を更改。「来年は一年を通じ活躍したい」と拳を握った。