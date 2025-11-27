巨人・大勢と山崎がともに倍増の1億8000万円（金額は推定）で来季の契約を更改した。大勢は62試合の登板で54ホールドポイントを挙げ、自身初受賞となる最優秀中継ぎ投手賞を獲得した。NPBアワーズにも出席し「名誉なことなので、あの場に立てて本当に良かった」と喜びを語った。チーム最多の11勝を挙げた山崎は、初の大台突破に「（入団前に）ケガして入ってきて夢みたいな話だった。また気を引き締めてやっていきたい」と来