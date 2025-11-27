楽天モバイルパークのホームランテラス新設を発表した。外野フェンスは左中間が6メートル前方の110メートル、右中間は112メートルと左右非対称になる。本塁打の増加を見据えての改修とみられる。また、右中間大型LEDビジョンをより高精細で鮮明な映像演出が可能なLEDビジョンへ入れ替えることに加え、横の固定広告箇所に新たなLEDビジョンも設置。現在よりも多様な演出を目指す。