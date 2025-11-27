来季から選手会長に就任する楽天・早川が契約を更改し、1000万円減の年俸6000万円（金額は推定）でサイン。2年連続で開幕投手を任されたが、キャリア最少の2勝に終わり「本当に苦しかった」と振り返った。9月末に左肩のクリーニング手術を受け、現在はネットスローを再開。来季の開幕については「現段階では不透明。間に合うようにと思いつつ、焦りすぎずという感じ」と語った。前田の加入に「めちゃくちゃうれしい。いろ