26日、米首都ワシントン中心部のホワイトハウス近くで警戒に当たる州兵（AP＝共同）【ワシントン共同】米首都ワシントン中心部のホワイトハウス近くで26日、銃撃があった。トランプ大統領は交流サイト（SNS）で、州兵2人が撃たれ「重体」だと明らかにした。警察は容疑者1人を拘束した。トランプ氏と妻メラニアさんは南部フロリダ州に滞在しており、事件当時は不在だった。南部ウェストバージニア州のモリシー知事は、銃撃を受