北海道・旭川中央警察署は2025年11月26日、旭川市9条通1丁目に住む土木作業員の男（50）を窃盗の疑いで逮捕しました。男は2025年9月28日午後6時ごろ、比布町新町2丁目のコンビニエンスストアで、弁当など計7点（4233円相当）を盗んだ疑いです。盗んだ7点の内訳は、かつ丼と豚丼、カップラーメン2個、ドライソーセージ1本、缶ビール6缶パックに加え、「買い物かご」でした。男は商品を買い物かごに入れたま