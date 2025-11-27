國村隼が主演を務めるスペシャルドラマ『ドビュッシーが弾けるまで』が、フジテレビ系にて12月24日22時より放送されることが決定。本作で國村は、クロード・ドビュッシーのピアノ名曲「月の光」など本格的なピアノ演奏に初挑戦している。【写真】存在感と迫力が唯一無二！國村隼『犯罪都市 NO WAY OUT』場面写真本作は、最愛の妻を失い人生の時計が止まってしまった男と、ピアニストの夢を絶った青年が偶然出会い、“ピアノ