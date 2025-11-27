藤井流星が主演し、七五三掛龍也が共演するドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』（テレビ朝日系／毎週土曜23時）が、2026年1月より放送されることが決定した。【写真】『ぜんぶ、あなたのためだから』原作書影原作は、2018年に『Cocoon』で第13回小説現代長編新人賞奨励賞を受賞し、改題作『Cocoon 修羅の目覚め』（講談社）で翌年デビューを果たした気鋭の作家・夏原エヰジが、2025年3月に発表したばかりの同名小説。幸せ