ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ØOha!4 NEWS LIVE¡Ù¡ØÆü¥Æ¥ìNEWS24¡Ù¤Ë½Ð±éÃæ¤Î¡¢Èþ¤·¤¤Ìþ¤··Ï¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼´¢Àî¤¯¤ë¤ß¤¬¡¢27ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡×52¹æ¤ÎÉ½»æ¡õ´¬Æ¬¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤ËÂÔË¾¤Î1st¼Ì¿¿½¸È¯Çä¤â·èÄê¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØÆü¥Æ¥ìNEWS24¡Ù´¢Àî¤¯¤ë¤ß¥¢¥Ê¡¢¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ÎÂç¼«Á³¤ÇÌ¥¤»¤ë¡¢²áµîºÇ¹â¤Ë³«ÊüÅª¤ÊÈà½÷¡£º£¹æ¤Ç¤Ï¤½¤Î°ìÉô¤òÆÃÊÌ¤ËÀè½Ð¤·¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£º£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÈºÇ¹â¤Î¾Ð´é¤ò´®