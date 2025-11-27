■リンクユーＧ 967円(+150円、+18.4％) ストップ高 東証プライムの上昇率トップ。Ｌｉｎｋ－Ｕグループ [東証Ｐ]がストップ高。25日の取引終了後、サウジアラビアの翻訳・ローカリゼーション企業であるタルジャマ（Ｔａｒｊａｍａ）社と、日本のデジタルコンテンツ（主にマンガ・アニメ）のアラビア語ローカライズ、配信及び官民連携による事業開発を目的とする基本合意書（MOU）