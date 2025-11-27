札幌･東警察署は2025年11月26日、住所不定の自称・建築業の男（56）を傷害の疑いで逮捕しました。男は2025年11月17日午後8時30分から翌日午前2時15分までの間、札幌市東区で当時、同居していた交際女性（49）の顔面を拳で殴るなどの暴行を加え、けがをさせた疑いです。女性は顔面打撲の軽傷です。女性は被害にあった後、自宅付近の店に逃げこみ、その店の従業員が「交際相手から暴力を受けて逃げてきた女性を保護している」と110番