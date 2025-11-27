◇安青錦大関昇進が決定（2025年11月26日）◇安青錦新大（あらた）☆本名ダニーロ・ヤブグシシン☆生年月日2004年（平16）3月23日生まれ、ウクライナ・ビンニツァ出身の21歳。1メートル82、140キロ。☆相撲歴7歳から始め、19年世界ジュニア中量級で3位。☆来日母国がロシアの侵攻を受け、22年4月に来日。☆初土俵23年秋場所。☆新十両24年九州場所。☆新入幕25年春場所。所要9場所は歴代1位タイ