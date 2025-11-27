◇安青錦大関昇進が決定（2025年11月26日）師匠の安治川親方は弟子の晴れ姿を間近で見て感激した様子だった。自身の最高位を超えた安青錦に「喜びしかない。弟子が超えてくれた。親方になって味わえる喜びを経験できて、うれしい」と笑顔を見せた。大関昇進で満足することなく、最高位を見据え二人三脚で歩みを進める。「まだ何も完成していない。まだまだこれから。どんどん稽古して、これから横綱を目指して一緒に努力し