サンライズアースはCWコースで併せ馬。直線は巨体をダイナミックに動かし3馬身先行した僚馬ニュークレド（3歳1勝クラス）を突き放した。6F84秒0〜1F11秒4。騎乗した池添は「先週しっかり負荷をかけたので今週は動きを見ながら。前走と比べものにならないぐらい良くなっている」と好感触。乗り難しさを内包するだけに「気を抜かずに走れるかが鍵」と気を引き締めた。