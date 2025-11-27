女子プロゴルフツアー今季最終戦のメジャー、ＪＬＰＧＡツアー選手権リコー杯（報知新聞社後援）が２７日から４日間、宮崎・宮崎ＣＣ（６５４３ヤード、パー７２）で行われる。今季日米２勝の岩井千怜（ちさと、２３）＝ホンダ＝は２６日、プロアマ戦で最終調整し、同通算１０勝目となる国内メジャー初Ｖを狙う。２５年は千怜で始まり、千怜で締める―。今季は国内開幕戦ダイキンオーキッドレディスで８勝目、本格参戦１年目の