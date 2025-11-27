シュトルーヴェはWコースでタスティエーラと併せて2馬身遅れたが、先行してマイペースで流した形。動きはスムーズで気配は悪くない。時計は6F82秒4〜1F11秒9。堀師は「前走（アルゼンチン共和国杯5着）を使った後、疲れも取れて良くなっていたが、中2週になるので馬の様子を慎重に見極めてから出走を決めた。上積みこそないが、良かった前走と遜色ない印象」と話した。