巨人の若林楽人外野手（２７）が２６日、今オフに岡本に弟子入りすることを明かした。今季はキャリアハイの８６試合に出場して打率２割４分１厘、３本塁打、１６打点。開幕戦のサヨナラ打やＣＳでの本塁打など、随所に光る活躍を見せた。都内で契約更改に臨み、今季の年俸１８００万円から１４５０万円増の３２５０万円でサイン。「経験を積めた１年。もっと成績を残したかった気持ちが強い」と振り返った。来年１月には岡本と