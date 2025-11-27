日本相撲協会は26日、福岡国際センターで初場所（来年1月11日初日・両国国技館）の番付編成会議と臨時理事会を開き、関脇・安青錦（21＝安治川部屋）の大関昇進を満場一致で決めた。ウクライナ出身初の大関誕生。初土俵から所要14場所での大関昇進は、年6場所制となった1958年以降初土俵で琴欧州の19場所を上回り最速（付け出しを除く）となった。シンプルかつ、真っすぐな口上だった。紋付きはかま姿で昇進伝達式に臨んだ安青