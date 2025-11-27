契約を２年残しながら、精神的、体力的な問題でパドレスの監督を辞任したマイク・シルト氏が、オリオールズ傘下マイナーで指導コーディネーターに就任へ、とＭＡＳＮｓｐｏｒｔｓ．ｃｏｍのロッチ・クバトコ記者が２６日（日本時間２７日）に伝えた。シルト前監督は昨年パドレス監督に就任し２年連続、ワイルドカードからポストシーズン進出に導くなど、ワールドシリーズ２連覇した同地区のドジャースを苦しめたが、自ら辞任を